منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً

الرياض-سانا

فاز منتخب سورية بكرة القدم للناشئات على نظيره السعودي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في السعودية.

وهذه المباراة هي الودية الثانية لمنتخبنا خلال المعسكر التدريبي الحالي الذي يقيمه في السعودية تحضيراً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن بالفترة من التاسع ولغاية الخامس عشر من الشهر الحالي حيث فاز في الودية الأولى بثلاثة أهداف دون رد.

وكان منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في لبنان مؤخراً أجرى خلاله مباراة ودية مع نظيره اللبناني وخسرها بهدف دون رد.

محمد الرحيل

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