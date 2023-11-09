منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفتتح مبارياته ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره العراقي

عمان-سانا

فاز منتخب سورية بكرة القدم للناشئات على نظيره العراقي بأربعة أهداف دون مقابل في أولى مباريات بطولة غرب آسيا الرابعة المقامة حالياً في الأردن.

وتناوب على تسجيل الرباعية كل من آيه الشمالي وخديجة إبراهيم وحياة ديوب ومي الجاني.

ويشارك منتخبنا في البطولة مع منتخب الأردن المستضيف بالإضافة إلى منتخبي لبنان والعراق.

وتقام جميع المباريات على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة على أن يلعب في الدور الثاني المتصدر وثاني الترتيب على لقب البطولة، فيما يلتقي الثالث والرابع لتحديد الفائز بالميداليات البرونزية.

محمد الرحيل

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