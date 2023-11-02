بمشاركة 60 شركة.. انطلاق ملتقى الشركات الخدمية (سيرفكس 2023)

دمشق-سانا

بمشاركة 60 شركة متخصصة بخدمات الأعمال والاستثمار انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى رجال وسيدات الأعمال والشركات الخدمية (سيرفكس 2023) في فندق داما روز بدمشق وذلك تحت عنوان “نلتقي لنرتقي”.

وفي كلمة له خلال الافتتاح أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام إلى أهمية الملتقى لما يحتويه من تكنولوجيا عالية في علوم التسويق والإدارة وخبرات التنفيذ بجميع القطاعات وخدمات تبني وتطوير الأفكار وتحويلها لمنتج يطرح في الأسواق، آملاً في أن ترتقي مخرجات هذا الملتقى إلى المستوى المطلوب للنهوض بالاقتصاد الوطني.

مدير حاضنة “نمو” التقنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية وجامعة دمشق الدكتور غيث ورقوزق أشار في تصريح لمراسل سانا الى أهمية مشاركتهم بالمعرض لإيجاد مستثمرين للشركات الناشئة أصحاب مشاريع التخرج الريادية داخل الحاضنة.

المهندس حسان الأطرش من شركة فضاء التكنولوجيا بيّن أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ودورات تدريبية يتجاوز عددها الـ 190 دورة في المجالات التنموية والمهنية إضافة إلى عرض الجديد من منتجاتهم كحصائر التدفئة الجدارية التي تتميز بسهولة استخدامها داخل المنازل وأمانها العالي.

مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات المنظمة للملتقى خلف مشهداني أشار إلى أن الملتقى الذي يستمر حتى الثالث من الشهر الجاري يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة شراكات تجارية ناجحة حيث يجتمع فيه رواد الأعمال والقادة العاملين في المجالات الخدمية، وتأتي أهميته لكونه الملتقى الوحيد للشركات الخدمية الذي يُقدم منتجات فكرية وليس مادية ملموسة.

وترافق الملتقى محاضرات تعريفية بالخدمات المقدمة من المشاركين ومناقشة بعض المشاكل والحلول لقطاع الأعمال في سورية وندوات خاصة عبر بث تلفزيوني مباشر سيقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات خدمية مختلفة بما في ذلك رواد الأعمال الناجحون والمؤثرون في مجتمع الأعمال للحديث عن مواضيع مثل الابتكار والتكنولوجيا والتسويق وإدارة الأعمال والريادة إضافة لمناقشة قضايا تهم الشركات الناشئة والاستثمار وتطوير القدرات.

ويفتح الملتقى أبوابه للزوار يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الثامنة خلال أيامه الثلاثة.

علياء حشمه ولؤي حسامو

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