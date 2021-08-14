وزارة السياحة: نسبة إشغال المنشآت والفنادق لموسم السياحة هذا العام تخطت 90 بالمئة

دمشق-سانا

كشف مدير الفنادق والشركات السياحية في وزارة السياحة إسماعيل الناصر أن نسبة إشغال المنشآت والفنادق التابعة للوزارة تخطت 90 بالمئة على كامل الموسم.

وأشار الناصر إلى أن حركة السياحة الداخلية جيدة هذا العام ونسب الإشغال هي الأعلى بين المواسم السابقة لافتاً إلى أن الوزارة تعدل سياسات التسعير بما يتناسب مع أسعار المواد.

وأوضح الناصر أن الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة هي “داما روز، وشيراتون دمشق، وشهبا حلب، و منتجع لاميرا” حققت خلال الفترة من 1-1-2021 ولغاية 31-7-2021 رقم أعمال إجمالياً وصل إلى 16.6 مليار ليرة سورية مرتفعاً عن المحقق خلال نفس الفترة من عام 2020 بما يقارب 12.9 مليار ليرة وبنسبة ارتفاع تجاوزت 314 بالمئة.

وأشار الناصر إلى أن إجمالي الربح المحقق في هذه الفنادق خلال نفس الفترة بلغ ما يقارب 7.5 مليارات ليرة مرتفعاً عن المحقق في عام 2020 بمقدار 6.7 مليارات ليرة وبنسبة ارتفاع تجاوزت 855 بالمئة.