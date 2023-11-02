افتتاح الدورة الثالثة من معرض (البناء والتعمير) بحمص

حمص-سانا

بمشاركة 36 شركة صناعية لمواد البناء افتتحت مساء اليوم في صالة نادي الضباط الكبرى بحمص فعاليات الدورة الثالثة من معرض (البناء والتعمير).

وأشار فواز الهاشمي رئيس مجلس محافظة حمص إلى ضرورة إقامة مثل هكذا معارض تعنى بمواد البناء والإعمار عبر تقديم الشركات لمنتجاتها وتعريف الناس بها.

وأوضح المهندس أيمن شرفو عضو فرع نقابة المهندسين في حمص أن مشاركة النقابة بالمعرض بجناح خاص بالبرمجيات تؤكد دورنا في إعادة إعمار سورية وخاصة أننا تنظيم علمي اجتماعي نعمل على توفير فرص العمل للمهندسين في جميع الاختصاصات باعتبارنا الخط الأول في الإعمار.

من جانبه لفت فراس موصلي مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض إلى أن المعرض قيمة اقتصادية وطنية تخص الهندسة والبناء والطاقة البديلة مبيناً أن هذه المعارض تشكل نواة مهمة لتحقيق أقصى الاستفادة منها من خلال عرض الشركات المشاركة لمنتجاتها.

وقال المشارك بالمعرض للمرة الثالثة عبادة نيساني: المعرض يقدم منتجات البناء المختلفة للزبائن، ونتعرف من خلاله على أفكار جديدة يتم تداولها لتطوير وتحسين أي منتج.

ورأى المشارك عبد الله الجنيات أن المعرض فرصة لعرض أهم منتجات الدهانات ولوازم الجدران، وخاصة أن هذا الجانب الصناعي بات يشهد تطوراً كبيراً بإضافات متعددة من المواد.

وقال المشارك نعيم شريفة: إن المعارض تشكل فسحة مهمة للشركات والمصنعين لعرض منتجاتهم وأفكارهم للذوق العام فيما يتعلق بإنتاج المواد الصحية وديكوراتها.

وترافق المعرض الذي يستمر للخامس من الشهر الحالي إقامة ندوات تعريفية بالشركات ومنتجاتها والمواد المصنعة.

مثال جمول

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