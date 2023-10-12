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استشهاد 18 فلسطينياً في مجزرتين ارتكبهما طيران الاحتلال في مدينة خان يونس

2023-10-12

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في قطاع غزة راح ضحيتها 18 فلسطينياً جراء استهداف طيران الاحتلال المنازل السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة معن، ما أدى إلى استشهاد عائلة من أب وزوجته وسبعة من أطفالهما، كما استهدفت منزلاً أخر في منطقة المخيم ما أدى إلى تدميره بالكامل وارتقاء تسعة شهداء بينهم امرأة ورضيعها وإصابة آخرين جلّها خطيرة وإلحاق أضرار جسيمة في المنازل المحيطة والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 1200 شهيد وإصابة أكثر من 5600 بجروح.

وحوّل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس على التوالي قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، حيث شن طيرانه فجر اليوم عشرات الغارات على منازل الفلسطينيين، إضافة إلى قصف العديد من المواقع والأراضي الزراعية، كما أطلقت الزوارق الحربية مئات القذائف على طول الطريق الساحلي غرب قطاع غزه، في حين قصفت دبابات ومدفعية الاحتلال الأراضي الزراعية على طول الأطراف الشرقية للقطاع.

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