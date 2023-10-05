الجو غائم جزئياً غداً وتحذير من تشكل الضباب صباحاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطرعلى أجزاء من المنطقة الوسطى والبادية والشرقية، أما ليلاً فيبقى الجو بارداً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: