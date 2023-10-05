SCS-NET
الشريط الإخباري

الجو غائم جزئياً غداً وتحذير من تشكل الضباب صباحاً

2023-10-05

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطرعلى أجزاء من المنطقة الوسطى والبادية والشرقية، أما ليلاً فيبقى الجو بارداً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق31 / 18
المنطقة الجنوبية29 / 17
المرتفعات الجبلية22 / 12
المنطقة الوسطى30 / 18
المنطقة الساحلية30 / 22
المنطقة الشمالية30 / 18
منطقة الجزيرة30 / 16
المنطقة الشرقية33 /21
منطقة البادية29 /17

انظر ايضاً

الطقس غداً.. أجواء صيفية معتدلة مع فرصة لزخات مطرية فوق بعض المناطق

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، جراء الامتداد الضعيف

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved