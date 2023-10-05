وزير الصحة يطمئن على حالة الجرحى جراء الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص

حمص-سانا

اطمأن وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، مؤكداً أنه تتم متابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج وكل المستلزمات لضمان شفائهم بالشكل الأمثل.

وأكد وزير الصحة أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي استجابت منظومة الإسعاف في مكان الاستهداف وأثناء النقل الآمن للجرحى وعند تلقي أي بلاغ، كما وضعت منظومتا الإسعاف في محافظتي طرطوس وحماة على أهبة الاستعداد، في حين تم استقدام عشر سيارات من منظومة إسعاف ريف دمشق بكوادرها.

وأكد وزير الصحة أن الكوادر الطبية استطاعت الإحاطة بجميع الإصابات ويتم التنسيق اللحظي بين مشافي حمص كافة، مشيراً إلى أن جميع المستلزمات متوافرة، والكوادر الطبية تقدم كل التدخلات الطبية اللازمة.

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