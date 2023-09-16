غداً الساعة الـ 11 صباحاً… بدء التقدم إلكترونياً لمفاضلات القبول الجامعي- فيديو

دمشق-سانا

يبدأ يوم غد الأحد التقدم إلكترونياً، وعن بعد لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024، ويستمر لغاية يوم الأحد المصادف في الـ 8 من تشرين الأول القادم.

وفي تصريح لـ سانا بينت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور حبوب أن التقدم للمفاضلات سيبدأ الساعة الـ 11 صباحاً عبر الرابط المخصص على موقعي المفاضلة والوزارة الإلكترونيين.

وتشمل المفاضلات التي سيتم التقدم لها مفاضلات فروع العلمي والأدبي والمهني والسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة ومنح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي والأدبي والكليات الطبية بالجامعات الخاصة مأجورة للعام الدراسي 2023-2024.

وحول آلية التقدم للمفاضلات أوضحت حبوب أنه يمكن للطالب التقدم دون الحاجة لمراجعة مراكز التسجيل، وذلك عبر الحاسب الشخصي أو من خلال الدخول للتطبيق على الهاتف المحمول، ويكون متاحا للطالب تعديل رغباته لأكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة، ويتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة رسوم الطوابع عن طريق آلية الدفع الإلكتروني.

وأكدت حبوب أن التقدم لمفاضلات القبول الجامعي سيتم حصراً عبر الآلية المذكورة، وتم تحويل مراكز التسجيل في الجامعات إلى مراكز دعم فني يشمل كهرباء وحواسيب وشبكة نت وكوادر مؤهلة لمساعدة الطلاب وتوجيههم.

ولفتت الوزارة إلى أن الطالب في الفرع العلمي متاح له تسجيل 120 رغبة على الأكثر في بطاقة المفاضلة، ولطالب الفرع الأدبي أن يسجل في بطاقة المفاضلة 60 رغبة على الأكثر.

وأشارت حبوب إلى أنه لمزيد من المعلومات حول المفاضلة وإجراءاتها يمكن الاطلاع على دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024 الوارد على موقع الوزارة الإلكتروني.

هيلانه الهندي

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