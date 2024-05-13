57 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 57 شهيداً و82 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 220 على القطاع ارتفع إلى 35091 شهيداً و78827 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة من أن ساعات قليلة تفصل عن انهيار المنظومة الصحية في القطاع، نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

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