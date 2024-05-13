مقتل 4 أشخاص بقصف أوكراني على لوغانسك وكورسك

موسكو-سانا

قتل 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح، جراء قصف قوات النظام الأوكراني مدينة كراسنودون في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأعلن رئيس الجمهورية ليونيد باسيشنيك في قناته على منصة تلغرام أنه “نتيجة قصف المنطقة الصناعية في كراسنودون اندلع حريق عنيف وسقط ثلاثة قتلى، وأصيب أربعة أشخاص”، مشيراً إلى سقوط أجزاء من الصاروخ الأوكراني على ساحة للأطفال في حديقة عامة دون وقوع إصابات.

ورجحت مصادر عسكرية أن القوات الأوكرانية ضربت المنطقة الصناعية في كراسنودون بصواريخ “أتاكمس” الأمريكية.

كما قتلت امرأة، وأصيب 3 آخرون بهجوم مسيرات أوكرانية على منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.

وأشارت مصادر في المقاطعة إلى أن إحدى المسيرات استهدفت سيارة على الطريق، ما أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من بداخلها.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت اليوم 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الحدودية.

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