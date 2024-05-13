وزارة الثقافة تفتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة فتح باب الترشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري.

وتشمل الجائزة مجالات الفنون في أحد اختصاصات الموسيقا والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والتطبيقية والاتصالات البصرية، وفي مجال الآداب باختصاصات الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية وأدب الأطفال، وفي النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

واشترطت الوزارة أن يكون المرشح للجائزة عربياً سورياً، وأمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإنتاجه منشوراً، وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي أو الأدبي أو الفني، وألا يكون سبق حصوله على جائزة مماثلة، ولا يتجاوز عمره 50 عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

وعلى المرشح أن يتقدم شخصياً إلى ديوان وزارة الثقافة أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات، مع سيرة ذاتية تؤكد اشتغاله في مجال البحث أو الإبداع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتقديم 7 نسخ لكل من أعماله الثلاثة المرشحة لنيل الجائزة ورقياً أو على قرص صلب.

ويمنح الفائزون بالجائزة في كل مجال ثلاثة ملايين ليرة سورية، مع ميدالية تذكارية وبراءتها، على أن تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية خلال شهر كانون الأول 2024، ويقام حفل لهذا الغرض تسلم فيه الجوائز للفائزين.

يذكر أن جائزة الدولة التشجيعية تأتي بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012، القاضي بإحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الأدب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين، وذلك تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني.

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