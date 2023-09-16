حملة نظافة لفريق أمل طرطوس التطوعي بمشاركة مجتمعية وأهلية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين في كوبا بمشاركة سورية
2023-09-15
السفير علي أحمد: الرفع الفوري للتدابير القسرية المفروضة على الشعب السوري وحده الكفيل بمعالجة آثارها الكارثية
2023-09-15
مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي
2023-09-14
المقداد لوزير الخارجية اللبناني: سورية ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب استمرار الاحتلال التركي والأمريكي تعيق هذه العودة
2023-09-13
بجهود عمانية… سورية تسترد قطعاً أثرية مهربة إلى الخارج
2023-09-13
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في بيروت
2023-09-13
اتحاد الغرف العربية يتبنى توصية اتحاد غرف التجارة السورية برفع العقوبات الجائرة عن سورية
2023-09-12
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو صيفي معتدل
2023-09-16
تدشين كنيسة رقاد السيدة “الكنيسة الجديدة” في قرية صايا بريف طرطوس
2023-09-16
مواصلة تنفيذ أعمال مشروع طريق حلب-الرقة
2023-09-16
المجتمع المحلي في بلدة الغارية الشرقية بدرعا يساهم بإنجاز مشاريع خدمية بتكلفة تجاوزت 700 مليون
2023-09-16
تكريم 44 طالباً من أبناء الشهداء والجرحى في السويداء
2023-09-16
منصة فيرمو: غابات شمال غرب سورية تتأثر اليوم وغداً بمستوى متوسط لخطورة الحرائق
2023-09-16
عودة ضخ مياه السن بعد توقفها صباح اليوم نتيجة عطل طارئ
2023-09-16
رياضة
ليفربول يفوز على ووليفرهامبتون في الدوري الإنكليزي
2023-09-16
نيس يفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي
2023-09-16
الياباني ميتوما يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنكليزي
2023-09-15
كولينز إلى نصف نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2023-09-15
تنافس 50 لاعباً ولاعبة في بطولة السويداء بالقوة البدنية
2023-09-15
نتائج اليوم الأول من بطولة سيريتل الأولى للألعاب الشاطئية باللاذقية
2023-09-15
فريق رجال شهبا بكرة القدم يواصل تحضيراته لدوري الدرجة الأولى
2023-09-15
اقتصاد
ارتفاع الإنتاج والواردات الصينية من النفط الخام خلال شهر آب الماضي
2023-09-16
وزارة الزراعة: أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي للقطاعات (الخاص والتعاوني والمشترك)
2023-09-16
النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة
2023-09-15
المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 13 بالمئة
2023-09-15
ارتفاع أسعار الذهب
2023-09-15
زراعة درعا تزيد مساحة القمح والشعير ضمن خطة الموسم الجديد
2023-09-15
النفط يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر
2023-09-15
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الشريط الإخباري
غداً الساعة الـ 11 صباحاً… بدء التقدم إلكترونياً لمفاضلات القبول الجامعي- فيديو
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التربية تحدد شروط التقدم لفحوص القيد والقبول لمفاضلة معاهد التربية الرياضية
عودة ضخ مياه السن بعد توقفها صباح اليوم نتيجة عطل طارئ
وزارة الزراعة: أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي للقطاعات (الخاص والتعاوني والمشترك)
السفير علي أحمد: الرفع الفوري للتدابير القسرية المفروضة على الشعب السوري وحده الكفيل بمعالجة آثارها الكارثية
الجو بين الصحو والغائم جزئياً ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
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برعاية الرئيس الأسد… تخريج الدورة الثامنة والثلاثين قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا- فيديو
حملة نظافة لفريق أمل طرطوس التطوعي بمشاركة مجتمعية وأهلية
2023-09-16
فريق أمل طرطوس التطوعي
2023-09-16
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