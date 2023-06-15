إيقاف مسؤول بكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية بتهمة الاتجار بأعضاء بشرية

واشنطن-سانا

أعلن القضاء الأمريكي أن مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد أوقف بتهمة سرقة أعضاء وبقايا بشرية من مكان عمله وبيعها.

ونقلت وسائل إعلام عن جيرارد كارم المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الوسطى في بنسلفانيا قوله في بيان: إن “سيدريك لودج البالغ من العمر 55 عاماً متهم بالاتجار ببقايا بشرية مسروقة” مشيراً إلى أن “بعض الجرائم لا يمكن فهمها”.

واعتبر المدعي العام في بيانه أنه أمر فظيع أن العديد من الضحايا تطوعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة مصلحة العلم والشفاء.

ووجهت لائحة اتهام إلى كل من مدير المشرحة وزوجته دينيز لودج وخمسة آخرين متهمين بالتآمر في إطار شبكة على المستوى الوطني في شراء بقايا بشرية وبيعها.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإنه بين عامي 2018 و2022 قام لودج بسرقة أعضاء وأجزاء أخرى من جثث تم التبرع بها من أجل البحث الطبي والتعليم قبل موعد حرقها.

ونقل لودج البقايا من المشرحة في مدينة بوسطن إلى منزله في غوفستاون بولاية نيو هامبشير حيث عمد مع زوجته إلى بيع هذا الرفات لاثنين من المتهمين الآخرين قاما بإعادة بيع هذه البقايا البشرية لتحقيق أرباح مادية.

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