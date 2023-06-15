وفد الجمهورية العربية السورية يجري عدة لقاءات على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ

موسكو-سانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي عدة لقاءات على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين.

وبحث الوفد في لقاء مع الممثل الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية غيورغي مرادوف سبل تطوير التعاون الاقتصادي البيني وتوسيع آفاقه على كل المستويات مع جمهورية القرم الروسية.

وفي لقاء آخر مع نائب محافظ ريف لينينغراد رومان ماركو تم الإعراب عن التقدير للجهود التي بذلتها المحافظة في تقديم المساعدات للأسر المتضررة جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية مؤخراً.

وشارك وفد الجمهورية العربية السورية في العديد من حلقات النقاش والمحاضرات المدرجة على جدول أعمال المنتدى والتي ركزت على سبل مواجهة المشكلات الاقتصادية في ظل التغيرات الدولية والتخفيف من آثارها.

كما شارك رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ضاهر وعضو قيادة الاتحاد رهف جاسم في محاضرات المنتدى والحلقات الحوارية الخاصة بالمنظمات الشبابية.

وكانت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين انطلقت أمس بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الذي يترأسه وزير المالية، ويضم كلاً من سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري والقنصل الفخري في بطرسبورغ الدكتور ملاذ غازي.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى السابع عشر من حزيران الجاري بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء ومسؤولين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات الروسية والعالمية من العديد من البلدان، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يلقي كلمة أمام المنتدى يوم الجمعة القادم في ختام أعماله.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency