بوشلين: حشد عسكري لقوات كييف في مارينكا لضمان مواصلتها استهداف دونيتسك

موسكو-سانا

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين أن قوات كييف تواصل حشد قوات إضافية في مدينة مارينكا بالجمهورية لتواصل من هناك قصف حيي كيروف وبيتروفسكي في المدينة.

ونقلت روسيا اليوم عن بوشلين قوله في تصريح اليوم أنه “لسوء الحظ نلحظ السعي لتعقيد الأجواء في مدينة دونيتسك، وعلى محور مارينكا حيث يتم من هناك قصف حيي كيروف وبيتروفسكي في المدينة بصورة أساسية” مشيراً إلى أن قوات كييف تحاول من خلال هذا الحشد العسكري اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تعبر عن عدم رغبتها في الابتعاد والتخلي عن دونيتسك.

وأوضح بوشلين أن قوات كييف أقامت تحصينات كبيرة في المدينة على مدار 8 سنوات لافتاً إلى أنه على الرغم من استمرار توتر الوضع في المدينة فإن الجيش الروسي يحقق تقدماً على الخطوط القتالية.

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