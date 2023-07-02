الخارجية الفلسطينية: غياب المساءلة الدولية للاحتلال يشجعه على الاستمرار بجرائمه

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن غياب المساءلة الدولية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن التصريحات التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، أدت إلى تصاعد جرائم واعتداءات عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم .

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحذرت الخارجية في وقت سابق اليوم من مغبة تجاهل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك واستباحتهم باحاته مؤكدة ضرورة حشد موقف فاعل يجبر قوات الاحتلال على وقف اقتحاماتهم اليومية له وتوفير الحماية الدولية لمدينة القدس ومقدساتها.

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