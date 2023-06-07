الوزير مخلوف يؤكد لوفد من الدوما الروسي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين

دمشق-سانا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عمق العلاقات التي تجمع سورية وروسيا الاتحادية.

وتوجه الوزير مخلوف خلال لقائه اليوم فلاديمير غوتينيف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الصناعة والتجارة النائب الأول في اتحاد مصنعي الآلات والمعدات في روسيا، والوفد المرافق له بالشكر لروسيا الاتحادية حكومة وشعباً على الدعم الذي تم تقديمه إلى الشعب السوري، وبشكل يعبر عن عمق الصداقة والعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين.

ولفت الوزير مخلوف إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف لإعادة كل المهجرين إلى منازلهم وقراهم، حيث كانت روسيا من أوائل الدول التي بادرت بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

بدوره أكد غوتينيف على الاستمرار بالتعاون في كل المجالات وتقديم المساعدات الإنسانية، ولاسيما بعد كارثة الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في سورية.

وقدم الوفد الروسي خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة تجهيزات ومعدات هندسية تساعد في عمل الإطفاء والدفاع المدني والإنقاذ.

بشرى معلا

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