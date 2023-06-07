395 نزيلاً متقدماً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في سجون المحافظات

دمشق-سانا

ضمن العملية التأهيلية التي تنتهجها وزارة الداخلية، وبالتعاون مع وزارة التربية في إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين ومؤثرين فيه إيجاباً، يتقدم (ثلاثمئة وخمسة وتسعون) نزيلاً لامتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها في سجون المحافظات.

وبينت وزارة التربية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه ضمن مدارس مختلف سجون المحافظات يتقدم هذا العام 170 نزيلاً للحصول على شهادة التعليم الأساسي، و225 نزيلاً للحصول على الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها “العلمي والأدبي والتجاري والصناعي”، منهم 23 نزيلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا يأتي بهدف العمل على بناء الإنسان وتعزيز قدراته ومنحه فرصة لإكمال تعليمه.

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