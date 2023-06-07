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وزير النفط الإيراني: نسعى لتحويل إيران إلى مركز إقليمي لتبادل الغاز

2023-06-07

طهران-سانا

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم أن بلاده لديها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وتسعى للتحويل إلى مركز إقليمي لتبادل الغاز.

وقال أوجي في تصريح اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: نحاول بالتعاون مع عدد من الدول منها روسيا أن يكون لدينا مركز لتبادل الغاز في منطقة عسلوية جنوب البلاد، ويتم التخطيط لذلك.

وأضاف: إن الحكومة الإيرانية قامت بتحديثات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، ولأول مرة تم إنشاء مصفاة في منطقة أمريكا اللاتينية وفنزويلا.

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