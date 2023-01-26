أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية

دمشق-سانا

أدى اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الدكتور لؤي فلوح سفيراً ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وحيدر علي أحمد سفيراً ومندوباً دائماً لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

كما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد عبد المنعم عنان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية الإندونيسية وبسام درويش سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفراء الجدد، وزودهم بتوجيهاته، وتمنى لهم النجاح في مهامهم.

حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.