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تنظيم ثلاثة ضبوط بحق مخالفين يبيعون مواد زراعية بدون رخصة في دوما

2023-01-26

ريف دمشق-سانا

ضبطت عناصر الضابطة العدلية بدائرة وقاية النبات في مديرية زراعة ريف دمشق اليوم، مراكز لبيع وتداول المواد الزراعية بدون رخصة في مدينة دوما.

وذكر الإعلام الزراعي في منشور على صفحته في فيسبوك، أن عناصر الضابطة العدلية بدائرة وقاية النبات في مديرية زراعة ريف دمشق، وضمن آلية تتبع المخالفات ومتابعة الجولات الميدانية، ضبطت مراكز لبيع وتداول المواد الزراعية بدون رخصة زراعية في مدينة دوما، وقامت بتنظيم ثلاثة ضبوط بحق المخالفين وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت مديرية زراعة ريف دمشق المزارعين إلى عدم التعامل مع أي مراكز لا تحمل رخصاً زراعية أصولية، أو شراء أي مبيدات مهربة، نظراً لأثرها الضار على صحة الإنسان والمحاصيل والأشجار المثمرة، إضافة إلى الأثر السمي المتبقي، جراء استخدام مثل هذه المبيدات غير المختبرة والمختمة من مديريات الزراعة بالمحافظات.

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