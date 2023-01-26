الخطيب في مؤتمر السورية للاتصالات: تنفيذ مشاريع جديدة لتوفير خدمات إضافية للمواطنين

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات بصدد تنفيذ مشاريع جديدة لتوفير خدمات إضافية وحديثة للمواطنين، وهي تعمل رغم جميع التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي للشركة السورية للاتصالات.

وفي كلمة له بافتتاح المؤتمر قال الوزير الخطيب: إن الشركة مستمرة بالعمل رغم جميع التحديات والظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، مبيناً أنها تسعى خلال العام الحالي إلى إعادة صيانة وتأهيل المراكز الهاتفية التي دمرها الإرهاب ووضعها بالخدمة، وتنفيذ مشاريع جديدة من شأنها توفير خدمات إضافية وحديثة للمواطنين.

بدوره المدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن أشار إلى أنه تم وضع استراتيجية الشركة للأعوام القادمة من خلال وثيقة تعتمد على الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالسورية للاتصالات، وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، وقائمة المشاريع المرتبطة بهذه الأهداف ليصار إلى تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وركزت مداخلات مديري الإدارات والفروع على الصعوبات التي تعترض الشركة في تنفيذ خططها والاقتراحات والحلول لتفادي المعوقات في العام الجاري.

واستعرض مدير الإدارة الفنية في الشركة المهندس مصعب الحاج علي خطة الشركة للعام 2023، بين فيها أن الشركة مستمرة في تنفيذ بعض العقود الاستراتيجية لتوريد 390 ألف بوابة ADSL و150 ألف بوابة VDSL وحوالي 1300 طرفية LTE لزوم استثمار محطات Fixed LTE ونشر خدمات الحزمة.

وأشار الحاج علي إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ أنظمة طاقة شمسية لنحو 100 موقع لزوم خدمات وحدات النفاذ الخارجية لتأمين استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تنفيذ بعض المسارات المهمة على الشبكة الفقارية لتأمين الحماية الحلقية على محوري (طرطوس اللاذقية) و(دمشق حمص)، وتوسيع الشبكات الرئيسية والفرعية لعدد من المراكز الهاتفية في سورية والاستمرار بنشر خدمات الحزمة العريضة باستخدام تقنية FTT والعمل على إعادة خدمة الاتصالات إلى بعض المراكز الهاتفية في المناطق المحررة، وتنفيذ المواقع الواردة في المنحة الصينية بسعة 100 ألف بوابة فور وصولها وتوريد مواد شبكات.

وتم خلال المؤتمر مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل السورية للاتصالات وفروعها في المحافظات وسبل تجاوزها كالتباعد الجغرافي بين المراكز، وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لإصلاح الأعطال ونقص الكادر الفني والحاجة إلى عمال عرضيين للتحميل والحراسة وآلية حماية كابلات الشبكة النحاسية من السرقة التي من الممكن أن تحدث.

حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات الدكتور رغيد قصوعة.

نور يوسف

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