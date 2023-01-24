ارتفاع سعر غرام الذهب محلياً 4 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته في الـ 21 من الشهر الجاري، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1941 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 352 ألف ليرة وسعر شراء 351500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 301714 ليرة 301214 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و100 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و50 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

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