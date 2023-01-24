بوليانسكي: استمرار إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة

موسكو-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يغير الموازين، ولن يؤثر على نتيجة العملية الروسية العسكرية الخاصة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله في مقابلة صحفية: “إن موسكو أوضحت للغرب مراراً أنه تجاوز بعض الخطوط الحمر”، مشيراً إلى أنه “عندما تتعامل مع قوة نووية مثل روسيا، فعلى الدول الأخرى حساب جميع الاحتمالات إذا كنت تريد تجنب المزيد من التصعيد”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية حذرت الغرب مراراً من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الثقيلة، لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency