مادورو يعلن دعم بلاده لفكرة إنشاء عملة إقليمية مشتركة لدول البريكس والميركوسور

كاراكاس-سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه وترحيبه للمبادرة التي قدمها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإنشاء عملة إقليمية مشتركة لوقف الاعتماد على الدولار الأمريكي.

ونقل موقع قناة تيليسور عن مادورو قوله خلال مسيرة وطنية كبرى ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا: إن “فنزويلا مستعدة لدعم مبادرة الرئيسين لولا دا سيلفا وألبرتو فرنانديز التي تدعو لإنشاء عملة إقليمية مشتركة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.

ودعا مادورو الشعب الفنزويلي الذي احتشد في الشوارع ضد العقوبات الإجرامية إلى أن يبقى على حماسه للوقوف في وجه تلك العقوبات التي تضر الكيان الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا، وأن يجابه الحصار الإجرامي والاضطهاد إزاء بلاده.

وكان لولا دا سيلفا دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني الدول الأعضاء في كل من البريكس ومجموعة الميركوسور إلى التفكير في اعتماد عملة مشتركة لاستخدامها في التبادلات بينها، ووقف الاعتماد على الدولار الأمريكي.

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