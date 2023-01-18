مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في حريق جنوب ألمانيا

برلين-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون من جراء اندلاع حريق داخل دار رعاية للأمراض النفسية للمسنين جنوب ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة المحلية قولها: إن اندلاع حريق في الطابق الثاني من الدار الكائنة في رويتلينغن أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، ورجلين أحدهما في الثالثة والسبعين، والآخر في الثامنة والثمانين نتيجة استنشاقهم الدخان.

وأضافت الشرطة: إن سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً أصيبت أيضاً بجروح خطيرة، إضافة إلى 11 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة.

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