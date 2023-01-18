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اللواء سلامي: العدو فشل في تهديداته لإيران

2023-01-18

طهران-سانا

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي فشل العدو في جميع تهديداته حيال إيران.

وقال سلامي في كلمة اليوم: إن العدو مهما قرع طبول التهديدات وتآمر على بلادنا فلن يحقق إلا الفشل، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني الذي يتمتع بحكمة كبيرة استطاع أن يفرض هزيمة كبيرة على جبهة الاستكبار في معركة عالمية شنت عليه.

وأضاف سلامي: إن أعداء إيران كانوا يظنون أنهم يمكنهم تعريض البلاد لمشكلة كبيرة ودفعها نحو الانهيار، لكنهم لم يحققوا سوى الهزيمة.

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