تحية لأساطير المسرح العالمي في كلمة للهيئة العربية للمسرح ألقاها المخرج العراقي جواد الأسدي

دمشق-سانا

اختارت الهيئة العربية للمسرح العاشر من كانون الثاني الموافق ذكرى تأسيسها في عام 2008 ليكون يوم الاحتفاء بأبي الفنون في مختلف الدول العربية.

وبهذه المناسبة ألقى المخرج العراقي الدكتور جواد الأسدي هذا العام كلمة الهيئة التي نشرت على موقعها الرسمي، توجه فيها بالتحية لأساطير الكتاب المسرحيين العالميين مثل غروتوفسكي، بيتر بروك، جوزيف شاينه، يوري ليبيموف، ايفروست.

وبين الأسدي أهمية الإخراج ودور المخرجين الحيوي مثل شكسبير وجان جينيه وبيكيت ومارلو وبولغاكوف، الذين نسجوا القصص المسرحية على نار بصرية مبتكرة هادئة في موقد ناري لين وطري، حيث يضاء العقل وتسمو الروح.

وأشار الأسدي إلى الدور الرئيس الذي يلعبه الممثل على الخشبة مبيناً أنه روح المسرح وسر أسراره، وهو يعيد كتابة صوته وجسده بكثافة تعبيرية وإشارية مبتكرة بعيداً عن متحف السوق ومجانية التمثيل السوقي.

وتحدث الأسدي عن الظروف الصعبة التي عانى منها المسرح العربي عموماً والتي تسببت في هجرة أعداد كبيرة من رجالات الثقافة من سينمائيين ومسرحيين وتشكيليين وموسيقيين إلى بلدان غير بلدانهم.

وتمنى الأسدي في ختام كلمته أن يكون هذا العام، عام مسرح يضيء الدروب بجمهور يزهر ويحتشد ثانية أمام شباك التذاكر.

يذكر أن المخرج جواد الأسدي من مواليد بغداد 1947 حاز عام 2004 جائزة الأمير كلاوس للمسرح، وأخرج العديد من الأعمال المسرحية، من أشهرها (رأس المملوك جابر) و(تقاسيم على العنبر) المستوحاة من نصوص لتشيخوف، و(حمام بغدادي) من بطولة فايز قزق ونضال سيجري، وترجمت معظم مسرحياته وأعماله إلى الإنكليزية والفرنسية والروسية.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency