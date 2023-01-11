مسرحية (نيران الخلود) على خشبة مسرح مديرية ثقافة حماة

حماة-سانا

احتفاء بيوم المسرح العربي، وضمن الفعاليات المسرحية التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة، شهدت خشبة مسرح مديرية ثقافة حماة عرضاً مسرحياً بعنوان (نيران الخلود)، إخراج أيهم عيشه عن نص (انسوا هيروسترات) وتأليف الكاتب /غريغوري غورين/.

وتدور أحداث المسرحية حول الإجابة عن سؤال: ماذا يمكن أن يفعل شخص ما من أجل تخليد اسمه؟

وبين مخرج العرض في تصريح لمراسل سانا أن الفعاليات والأنشطة المسرحية تؤكد أن المسرح ما يزال على قيد الحياة رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها، وأن هناك دوماً محاولة لاكتشاف مواهب جديدة وتقويتها واحتضانها.

من جهته أشار مدير ثقافة حماة سامي طه إلى أن يوم المسرح العربي هو احتفالية تأتي تجسيداً للدور الكبير للمسرح الحاضر بقوة كأب لكل الفنون، مبيناً أن محافظة حماة تحتفي بمهرجانات مسرحية عدة، منها مهرجان الماغوط ومهرجان المانودراما، ومنذ فترة قصيرة تم إحداث المسرح القومي، حيث يساهم بدعم النشاط المسرحي من حيث تأسيس ورعاية الفرق المسرحية والاهتمام بالمواهب.

فرقة أوركيديا المشاركة بالعرض تحدث عنها مديرها سليمان غيبور قائلاً: “نحن في أوركيديا نعمل على تنوع الأعمال المسرحية من مختلف المدارس المسرحية، واليوم حاولنا أن نقدم عملاً مسرحياً راقصاً، وهو تجربة جديدة على فرقتنا”.

عبد الله الشيخ ومحي الدين

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