دير الزور-سانا

حصل عطل طارئ على خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لعدد من أحياء مدينة دير الزور أدى لانقطاع التيار عن أحياء العرفي والموظفين وهرابش.

وذكر مدير الشركة العامة للكهرباء بدير الزور المهندس خالد لطفي أن عطلاً طارئاً حصل على خطوط التوتر المتوسط القادم من محطة التيم إلى أحياء المدينة أدى لانقطاع التيار عن أحياء العرفي والموظفين وهرابش.

وبين لطفي أن ورشات الشركة لم تتمكن من الوصول إلى مكان العطل على اعتبار أنه وقع في منطقة وعرة خارج المدينة، وسيتم إصلاحه خلال ساعات الصباح، لافتاً إلى أن الشركة ستعوض ساعات التغذية التي حرمت منها الأحياء الثلاثة فور إصلاح العطل.

إبراهيم الضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency