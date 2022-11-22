الاقتصاد السياسي… الكتاب الفائز بجائزة سامي الدروبي للترجمة في  إصدار جديد عن الهيئة العامة السورية للكتاب

دمشق-سانا

يقدم كتاب (الاقتصاد السياسي مقاربة مقارنة)، والحائز جائزة سامي الدروبي للترجمة لعام 2020 تأليف باري كلارك وترجمة عدنان حسن موضوع الاقتصاد السياسي بوصفه علماً قائماً بحد ذاته يربط السياسة بالاقتصاد.

ويعد الكتاب مرجعاً مهماً لكل مهتم وباحث أو دارس للاقتصاد السياسي لما يحمله من معلومات وآراء مختلفة، وما يمثله من تكثيف للجهد والعرض والتحليل، حيث يدرس الكتاب نشأة العلم وتاريخه وتطوره ومؤسسيه ومدارسه ومذاهبه.

ويركز الكتاب على أربعة منظورات رئيسية هي المنظور الليبرالي والكلاسيكي والمحافظ والليبرالي الحديث، مقدماً نبذة تاريخية عن كل منظور وأهم أفكاره الأساسية وأشهر مؤسسيه.

ويعالج الكاتب مواقف هذه المذاهب الاقتصادية السياسية من القضايا المعاصرة المثيرة للجدل وهي الحوكمة والسوق والتضخم والبطالة والفقر واللامساواة والعمل والصناعة والأقليات والتميز والنوع الاجتماعي والتعليم والثقافة والتلوث والبيئة والتجارة الدولية والعلم والأيديولوجيا.

يذكر أن الباحث عدنان حسن مترجم سوري معاصر، حاصل على جائزة سامي دروبي للترجمة، ومن أعماله الأسس المعرفية للتاريخ الطبيعي، وسادة البشرية، وثوابت الطبيعة.

ميس العاني

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