(الاقتصاد السياسي) … أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب والفائز بجائزة سامي الدروبي للترجمة

دمشق-سانا

يقدم كتاب (الاقتصاد السياسي مقاربة مقارنة) الحائز جائزة سامي الدروبي للترجمة لعام 2020، تأليف باري كلارك وترجمة عدنان حسن موضوع الاقتصاد السياسي بوصفه علماً قائماً بحد ذاته.

ويعد الكتاب الصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب مرجعاً مهماً لكل باحث أو دارس للاقتصاد السياسي، ويغني عن قراءة الكثير من الكتب لما يحمله من معلومات وآراء مختلفة، وما يمثله من تكثيف للجهد والعرض والتحليل.

ويدرس الكتاب نشأة علم الاقتصاد وتاريخه وتطوره ومؤسسيه ومدارسه ومذاهبه، ويركز بالدراسة على أربعة منظورات رئيسية هي المنظور الليبرالي والكلاسيكي والمحافظ والليبرالي الحديث، مقدماً نبذة تاريخية عن كل منظور وأهم أفكاره الأساسية، وأشهر مؤسسيه.

ويعالج الكاتب مواقف هذه المذاهب الاقتصادية السياسية من القضايا المعاصرة المثيرة للجدل والخلاف، وهي الحوكمة والسوق والتضخم والبطالة والفقر واللامساواة والعمل والصناعة والأقليات والتمييز، والنوع الاجتماعي والتعليم والثقافة والتلوث والبيئة والتجارة الدولية والعلم والإيديولوجيا.

يذكر أن الباحث عدنان حسن مترجم سوري معاصر حاصل على جائزة سامي دروبي للترجمة، من أعماله (الأسس المعرفية للتاريخ الطبيعي، سادة البشرية، ثوابت الطبيعة).

ميس العاني

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