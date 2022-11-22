السعودية تفوز على الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر

الدوحة-سانا

فاز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين اليوم بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من الدور الأول لمونديال قطر، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل.

وهددت الأرجنتين المرمى السعودي مبكراً عبر كرة ليونيل ميسي التي أبعدها الحارس في الدقيقة الثانية، وفي الدقيقة العاشرة افتتح الأرجنتين التسجيل عبر ميسي من ركلة جزاء، وألغى الحكم هدفاً للأرجنتين بتوقيع لوتارو مارتينيز بداعي التسلل بعد اللجوء إلى الفار عند الدقيقة الـ28،

كما ألغى هدفاً ثانياً كان هذه المرة عبر ميسي في الدقيقة الـ22 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني دخل المنتخب السعودي بضغط هجومي كبير فتمكن من إدراك التعادل عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ولم ينتظر كثيراً حتى تقدم بهدف ثان سجله سالم الدوسري في الدقيقة الـ53، وكادت الأرجنتين أن تدرك التعادل في الدقيقة الـ63 من تمريرة عرضية لـ ميسي إلا أن الحارس تصدى لها ليبدأ بعدها الفريق السعودي بتعزيز دفاعاته للحفاظ على النتيجة لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين لهدف.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة الثالثة منتخبا المكسيك وبولندا على استاد (974).

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