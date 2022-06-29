القضاء التونسي يوجه تهمة الإرهاب إلى 33 شخصاً بينهم الغنوشي

تونس-سانا

وجه القضاء التونسي رسمياً اليوم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي إلى 33 شخصاً بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي ايمان قزازة “إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33 ومن أبرزها التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.

يذكر أنه في العام الماضي استقال 113 متزعماً في حركة النهضة الإخوانية التونسية بشكل جماعي بينهم أعضاء في مجلس النواب المجمد عمله وأعضاء في المجلس التأسيسي وفي مجلس الشورى والمجالس والمكاتب الجهوية والمحلية محملين رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

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