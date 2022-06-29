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إسلامي: تركيب أجهزة الطرد المركزي الحديثة في (فوردو) يأتي ضمن خطة العمل الاستراتيجية الإيرانية

2022-06-28

طهران-سانا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن تركيب أجهزة الطرد المركزي الحديثة في موقع (فوردو) يأتي في سياق خطة العمل الاستراتيجية لمنظمتنا .

وأشار إسلامي في تصريح اليوم إلى تطوير التطبيقات الإشعاعية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات مؤكداً أن استخدام هذه التكنولوجيا هي من الأهداف المهمة والمدرجة على جدول أعمال المنظمة بحيث يمكن لجميع الناس التمتع بهذه الخدمات والإمكانيات عن قرب.

وجدد إسلامي التأكيد على اتخاذ اجراءات لاستخدام التكنولوجيا النووية في مختلف المجالات السلمية المدنية مثل الزراعة وصناعة الأغذية.

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