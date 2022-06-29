الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ولوغانسك ودونيتسك في يوم واحد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إجلاء 17 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله في بيان إنه “تم إجلاء 17474 شخصاً من بينهم أكثر من 2900 طفل من مناطق خطرة في أوكرانيا ومن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى روسيا خلال النهار وكذلك عبرت 4322 سيارة خاصة الحدود الروسية في اليوم الماضي”.

ووفقاً لميزينتسيف تم إجلاء 2170552 شخصاً من بينهم 343336 طفلاً إضافة إلى عبور 334985 سيارة الى الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة بأوكرانيا في الـ 24 من شباط الماضي.

ولفت ميزنيتسيف أيضاً إلى أن أكثر من 9500 مركز إقامة مؤقت مستمر في العمل في المناطق الروسية حيث يتم بذل الجهود لمساعدة اللاجئين في العثور على وظائف وتلقي الإعانات الاجتماعية والمساعدة الطبية.

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