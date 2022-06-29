بوليانسكي: الجيش الروسي استهدف مستودعات أسلحة غربية في كريمنشوك

نيويورك-سانا

نفى دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة مجدداً توجيه الجيش الروسي اي ضربة لمركز تسوق في كريمنشوك مؤكداً أن ما تم استهدافه هو مستودعات أسلحة واردة من الغرب.

وقال بوليانسكي في تصريح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم في معرض تعليقه حول الأحاديث عن استهداف مركز للتسوف في كريمنشوك إن “الجيش الروسي شن ضربة بأسلحة دقيقة التوجيه على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية”.

وأضاف إنه “تم حصر هذه الأسلحة والذخيرة في جميع أنحاء منطقة التخزين لشحنها مرة أخرى إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية في دونباس واستخدامها ضد المناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى” مشدداً على أن “الضربة الروسية منعت هذا الأمر”.

وفي وقت سابق اليوم أكد بوليانسكي على حسابه على موقع تويتر أن الاتهامات الموجهة لروسيا بقصف مدينة كريمنشوك هي “فبركات جديدة على غرار الفبركات التي حصلت في مدينة بوتشا”.

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