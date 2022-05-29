قديروف يدعو الأوروبيين للضغط على زيلينسكي للحوار من أجل إنقاذ أوكرانيا

موسكو-سانا

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قادة الدول الأوروبية للضغط على رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا.

وقال قديروف في قناته على موقع تلغرام: “عشنا في جمهورية الشيشان نفس السيناريو الذي يلعبه الغرب في أوكرانيا وهي نفس الخطة المدروسة جيداً والماكرة” مؤكداً أن روسيا وحدها لديها القدرة للتصدي لمثل تلك الأساليب.

وأشار قديروف إلى أنه أمام زيلينسي عدة خيارات لإنقاذ أوكرانيا منها إنهاء النازية في بلاده واليقظة من تأثير تشويش الدعاية الغربية والتوقيع على كل المقترحات التي تطرحها روسيا.

وكان قديروف أعلن أمس تحرير مدينة سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل من سيطرة النازيين الأوكرانيين وتدمير مواقعهم فيها.

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