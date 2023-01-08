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قديروف ينفي خبر مقتل قادة من جمهورية الشيشان الروسية في دونباس

2023-01-07

موسكو-سانا

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأنباء التي زعمت مقتل قادة عسكريين من الشيشان خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

ونقلت وكالة تاس عن قديروف قوله اليوم في قناته على تلغرام: “في الأيام الأخيرة تم تداول أنباء عن مقتل قادة من جمهورية الشيشان في منطقة العملية العسكرية الخاصة ولكنني أؤكد أن القادة بصحة جيدة ومعنويات ممتازة”.

وشدد قديروف على أنه يتم تقييم عمل وحدات القوات الشيشانية ونوعية المهام التي تؤديها بشكل إيجابي.

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