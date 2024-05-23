العدل الدولية تصدر غداً قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف الاحتلال إطلاق النار في قطاع غزة

لاهاي-سانا

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها يوم غد بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وقف اجتياحه مدينة رفح جنوبه.

وذكرت وكالة وفا أن جنوب إفريقيا تريد من المحكمة أن تأمر “إسرائيل” بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح، والسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلاً عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، علماً أن “إسرائيل” تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وكانت جنوب إفريقيا طالبت في الـ16 من الشهر الجاري المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة الاحتلال وخطته الرامية لاجتياح مدينة رفح بشكل كامل، وذلك خلال بدء جلسة استماع محكمة العدل الدولية النظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف “إسرائيل” اجتياحها المدينة جنوب قطاع غزة.

وتأتي جلسات المحكمة في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضاً كيان الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن المحكمة أمرت في الـ29 من شهر آذار الفائت كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل وتجويع أودى بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency