قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينياً من مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 18 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الظاهرية والسموع وبيت عوا في الخليل، وقرية كفر عين وبلدة كوبر في رام الله، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومدينة بيت لحم وقرية حوسان غربها وبلدة بيت فجار جنوبها، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ممتلكات للفلسطينيين، وأطلقت قنابل الغاز السام عليهم ثم اعتقلت 16 فلسطينياً بينهم أطفال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، ومخيم العين غربها، حيث فرضت عليه حصاراً مشدداً وسط إطلاق الرصاص وتعزيز تواجدها العسكري في محيطه ثم اعتقلت شابين.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على الأراضي الفلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وأحرقوا 15 دونماً من محصول القمح في سهل البلدة.

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