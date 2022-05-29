فرقة تجمع صدى الفني تقدم أغاني تراثية وطربية في حمص

حمص-سانا

صدحت موسيقاهم التراثية الطربية وامتلأت جنبات قاعة مسرح قصر الثقافة بمدينة حمص بالألحان والأغاني الشجية التي قدمتها فرقة تجمع صدى الفني من مدينة حماة حاملة ما في جعبتها من موشحات حلبية وأغان قدمية فكان صدى حماة يتردد في أفق حمص خلال أمسية اليوم.

وأكد قصي السعدي قائد الفرقة لمراسلة سانا أن هذه المشاركة الأولى لفرقتهم في حمص فجمهور هذه المدينة معروف بحبه للفن والثقافة بأنواعها لافتاً إلى أن تجمع صدى تأسس العام الماضي وفق أهداف معينة أهمها تقديم فن طربي وتراثي ملتزم واستقطاب الأطفال واليافعين والهواة من مختلف الأعمار.

بدوره الياس باشا المدير الإداري للتجمع وعازف الكمان أشار إلى أنه شارك في أمسية اليوم 17 عازفاً وعازفة بأعمار متفاوتة فالتجمع يسعى لنشر الثقافة الموسيقية في المجتمع بالاعتماد على الخامات الشابة الجديدة وضخ دماء جديدة في عالم الموسيقا والفن.

وأوضحت لبنى بكور عازفة العود أن مشاركتها تعني لها الكثير لأن حمص وأهلها من الجماهير الذواقة التي تستمتع بما تسمعه من أغان طربية وتراثية الأمر الذي يدفع بالتجمع أن يقدم المزيد.

وبين عازف الكمان حيدر مغمومة أن اعتمادهم تقديم الموسيقا والأغاني التراثية والطربية لأنهم جيل يعتز ويفتخر بما قدمه الرواد الذين قدموا أروع الألحان والاغاني التي بقيت خالدة حتى الآن في حين عبر المطرب زعيم تليلي عن سعادته بحجم الحضور الكبير الذي أدهشه والذي أكد احترام أبناء حمص للفن الراقي الجميل.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency