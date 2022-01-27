فيرشينين: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا الربيع القادم

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا مقرر خلال الربيع القادم.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن فيرشينين قوله اليوم أن الاستعدادات لعقد قمة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” “لا تزال على جدول الأعمال”.

يذكر أن الاجتماع الأخير لصيغة أستانا كان في العاصمة الكازاخية نور سلطان في كانون الأول الماضي وقد عقد حتى الآن سبعة عشر اجتماعاً لصيغة أستانا جرى اثنان منها في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود وأكدت جميعها التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

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