إيران: لا موعد نهائياً للتوصل إلى اتفاق في فيينا

طهران-سانا

جددت إيران التأكيد على سعيها للتوصل إلى اتفاق مستدام في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مؤكدة أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في إطار هذه المفاوضات.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أبو الفضل عمويي في تصريح لوكالة ارنا اليوم إنه “لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق” مضيفاً إن “فريق التفاوض الإيراني يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام في مفاوضات فيينا وأن الاتفاق المؤقت لم يكن أبداً ضمن جدول أعمال إيران”.

وأشار عمويي إلى أنه إذا كان الأمريكيون يرغبون في تحديد موعد نهائي للمفاوضات فيمكنهم إلغاء الحظر المفروض على إيران ليلمسوا نتيجة المفاوضات.

ولفت عمويي إلى أن إيران تعمل على تنويع شركائها التجاريين الأمر الذي يترك تأثيراً في خفض آثار الحظر الأمريكي على إيران.