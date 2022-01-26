محردة يتغلب على النواعير ويتصدر مجموعته بدوري سلة الناشئين

حماة-سانا

تغلب فريق محردة على النواعير بنتيجة 62-52 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة محردة الرياضية ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة لفئة الناشئين تحت الـ 16 عاماً.

وهذا الفوز الثالث لمحردة في مرحلة الذهاب مقابل خسارة وحيدة وضعته في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل النواعير المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها عاد الطليعة من مدينة حمص فائزاً على الكرامة بنتيجة 69-58 نقطة.

وتضم المجموعة الوسطى أندية محافظتي حماة وحمص وهي الطليعة والنواعير ومحردة والكرامة والوثبة تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً.

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