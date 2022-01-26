صاروخ هائم في الفضاء خارج عن السيطرة في مسار تصادم مع القمر

لندن-سانا

كشف علماء فلك ان صاروخا أطلقته شركة “سبيس اكس” يتجه إلى الاصطدام بالقمر بعدما بقي يدور في الفضاء بشكل عشوائي طيلة أعوام من جراء فقدان السيطرة عليه.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هذا الصاروخ تم إطلاقه من ولاية فلوريدا الأمريكية في شباط 2015 لأجل إرسال بيانات حول طقس الفضاء عبر رحلة تمتد لمليون ميل.

وتمكن هذا الصاروخ بالفعل من إنجاز المهمة المطلوبة أما في المرحلة الثانية فتعطل ولم يعد فيه ما يكفي من الوقود حتى يعود إلى الغلاف الجوي للأرض ولم تعد فيه طاقة كافية أيضاً حتى يستطيع التسلل من جاذبية الأرض والقمر.

ويقدر الخبراء وزن الصاروخ بأربعة أطنان مترية مما يعرف بنفايات الفضاء ويعتقد أنه في الطريق نحو الاصطدام بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية في غضون أسابيع.

وأشارت الصحيفة وفقاً لشرح عالم الفضاء اريك بيرغي إلى أنه عندما تضافرت هذه العوامل أصبح الصاروخ يشق مساراً عشوائياً في الفضاء منذ سنوات.

بدوره قال الباحث بيل غراي الخبير المختص في رصد أجسام الفضاء: إن المنصة العلوية من صاروخ “فالكون 9” ربما تصطدم بالجزء النائي من القمر في الرابع من آذار المقبل مضيفاً إن هذا الاصطدام المرتقب سيكون أول مرة تصطدم فيها مخلفات نفايات فضائية بسطح القمر.

وقال: “لن نكون قادرين على رصد هذا الحادث من كوكب الأرض”.