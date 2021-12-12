الثعلب والعنب يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان السويداء المسرحي الخامس بالعرض المسرحي “انا كلاوديوس” إلى جانب إعلان نتائج مسابقة المهرجان.

ومسرحية انا كلاوديوس التي قدمتها فرقة مديرية الثقافة بالمحافظة تحكي على مدى أكثر من ساعة عن شخص يعاني من هلوسات وهواجس جراء تعقيدات الحياة وتلاحقه الكوابيس وعندما توقظه طرقات سمعها في نهاية المسرحية دون أن يعرف مصدرها يعود لكوابيسه مجدداً.

وخلال جلسة حوارية بعد العرض لفت المشاركون إلى أن العمل كان مميزاً وقوياً يحاكي قضايا حياتية ومجتمعية وإنسانية واستطاع أن يصل إلى الجمهور منوهين بالحلول الإخراجية التي اتبعها المخرج وتوظيفه الموسيقا والإضاءة بشكل يخدم العمل فيما رأى آخرون أن الأداء التمثيلي المتميز طغى على النص وأن العمل كان أقرب من الميلودراما التي تقوم على الممثل الواحد.

وأدى شخصيات المسرحية الفنان معن دويعر مصطفى حماد ودارين عزام ومرهف صعب فيما ضم كادر العمل في الديكور والسينوغرافيا فؤاد نعيم والملابس هدايا الباسط والإضاءة فيصل حاطوم ومؤثرات وصوت رعد الصحناوي ومساعدة المخرج أسيمة الباروكي.

وقررت لجنة التحكيم في ختام المهرجان منح جائزة أفضل عرض لمسرحية الثعلب والعنب للمخرجة ليال الهادي وأفضل إخراج للمخرج وليد العاقل عن مسرحية رسائل الفجر وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض وحش طوروس للمخرج وئام البدعيش.

ونال جائزة افضل ممثل الفنان معن دويعر عن دوره في مسرحية وحش طوروس وأفضل ممثلة حازتها مناصفة الممثلتين الشابتين تاج نعيم عن دورها في رسائل الفجر وإيناس الغوثاني عن دورها في الثعلب والعنب فيما ذهبت جائزتي أفضل موسيقا وإضاءة لمسرحية انا كلاوديوس و جائزة أفضل ديكور لمسرحية الخادمات.

ونوهت لجنة التحكيم في تقييم تلاه عضو اللجنة المخرج رفعت الهادي بغنى وتنوع العروض المقدمة رغم ضعف الإمكانات ما يعكس حراكاً مسرحياً حقيقياً يبشر بتطور الحياة المسرحية في المحافظة عبر تجارب الشباب وأعمال المخضرمين وسط حضور جمهور كبير لافتاً إلى أن اللجنة اعتمدت في تقويمها للأعمال المشاركة المعايير الفنية والتقنية العلمية المعمول بها في الكثير من المهرجانات المسرحية.

وكان المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ودائرة المسرح القومي بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة انطلق يوم الثلاثاء الماضي على خشبة مسرح قصر الثقافة وشاركت فيه ستة عروض هي وحش طوروس و الخادمات ووالثعلب والعنب ورسائل الفجر والفجر الان وانا كلاوديوس.