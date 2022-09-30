مهرجان السويداء المسرحي يسدل ستارته على دورته السادسة

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان السويداء المسرحي السادس بعرض مسرحية (عنترة وعبلة) من تأليف وإخراج حنين البعيني مع اعلان نتائج مسابقة المهرجان.

والعرض يعكس بإطار فني كوميدي المشاكل في العلاقات الاجتماعية بأسلوب ساخر، ويخاطب الأسرة من خلال فكرة اجتماعية تبدأ بعلاقة حب بين شاب وفتاة وكيف تتنامى هذه العلاقة من الزواج إلى إنجاب الأطفال إلى النهاية التي تكون فيها الموازين منقلبة بهذه العلاقة.

وخلال جلسة حوارية بعد العرض لفت عدد من المشاركين إلى أن العرض يندرج ضمن فن التهريج، ويقدم عملاً فنياً راقياً على مستوى الصياغة الفكرية متناولاً قضايا الشباب والمرأة والرجل والحب والأسرة بأسلوب فني كوميدي ممتع وبأداء تمثيلي مميز ورقص تعبيري يعكس طاقات فنية عالية.

شارك في تمثيل العرض المسرحي كل من فراس حاتم وعمر نعيم وعمران الخطيب ويزن أبو فخر وماهر زين ونورس أبو فخر وحنين البعيني وشروق خداج وشام عريج وسمر العيسمي ورهام أبو الفضل ووصال كيوان .

وفي ختام المهرجان منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي مناصفة بين مسرحيتي (ليسيلوت في أيار) للمخرج جراز أبو سعد و(صنع في الجحيم رقم 2) من تأليف وإخراج عمر أبو سعد وجائزة أفضل نص وإخراج للمخرج فراس حاتم عن مسرحية (وصيفنا).

ونال جائزة أفضل ممثل مناصفة كل من الفنان هاني الأطرش عن دوره في مسرحية (النافذة) وسامر عزام عن دوره في مسرحية (ليسيلوت في أيار)، في حين حازت جائزة أفضل ممثلة فينوس المغوش عن دورها في مسرحية (صنع في الجحيم رقم 2)، فيما ذهبت جائزة أفضل تقنيات مسرحية للشكل الفني والإضاءة والصوت والديكور لمسرحية (تاء التأنيث الساخطة) للمخرج وليد العاقل.

والمهرجان الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ودائرة المسرح القومي بالسويداء و مديرية الثقافة بالمحافظة انطلق يوم السبت الماضي على خشبة مسرح قصر الثقافة بالمدينة، وشهد حضوراً مميزاً من جمهور المسرح، وتضمن سبعة عروض مسرحية وندوتين فكريتين حول فن كتابة النص المسرحي وتجليات المسرح السوري المعاصر إضافة لورشة عمل في إعداد الممثل على مدار أيام المهرجان.

ديار نصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency