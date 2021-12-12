إعلان أسماء الفائزين في المهرجان الشبيبي المسرحي الفرعي 32 بحلب

حلب-سانا

ضمن حفل أقيم على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب أعلن المهرجان الشبيبي المسرحي الفرعي الثاني والثلاثون أسماء الفائزين بجوائزه أفضل نص مسرحي إخراجاً وأداء إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.

وذهبت جائزة أفضل نص لأحمد كامل شنان فيما نال محمد ملقي جائزة أفضل إخراج وذهبت جائزة أفضل ممثل شاب لموفق محمد علبي وجائزة أفضل ممثلة شابة لفتون الجندي.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للعمل المسرحي أعد الاتصال فيما نالت مسرحية دراما الشحادين جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل.

وأشارت رهف الجاسم عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة رئيس مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية المركزي إلى أن المهرجان المسرحي الشبيبي يساهم في إظهار المواهب الشابة واستمرارها لتصل إلى عالم الاحتراف مما سينعكس إيجابياً على الحركة الفنية مؤكدة أنه جزء من مشروع كبير تعمل عليه منظمة الشبيبة استجابة لواجبها في رعاية المبدعين من الفئات الشابة لأنهم هم من سيحمل هم الثقافة السورية مستقبلاً.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار محمد حجازي مدير المسرح القومي ومدير دار الكتب الوطنية إلى جهود الكوادر الشبيبية المشاركة في المهرجان الذي تعثر أثناء الحرب وعاد للانطلاق من جديد بأعمال جميلة وعلى مستوى عال بإمكانيات بسيطة أثبت خلالها المشاركون كفاءتهم على خشبة المسرح من خلال الأعمال الهادفة التي قدموها.

وبين أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية المهرجان الذي بذلت فيه جهود كوادر منظمة اتحاد الشبيبة مشيراً إلى أنه يتزامن مع ذكرى التشرينين تشرين التصحيح وتشرين التحرير لا سيما بعد انتصار مدينة حلب على الإرهاب والتي تعتبر عاصمة الثقافة التي صمدت لسنوات في وجه الإرهاب خلال الحرب الظالمة على سورية.

زينب شحود